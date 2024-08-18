Израильские военные снова атаковали журналистов, освещающих события в секторе Газа. На этот раз целью стала съемочная группа турецкого телеканала TRT Arabi.

Инцидент произошел, когда корреспондент Сами Бархум и его команда готовили репортаж в Газе. По их автомобилю был открыт огонь из длинноствольного оружия. В результате обстрела в машину попали 5 пуль. Сами Бархум получил легкие ранения.

Генеральный директор TRT Захид Собаджи резко осудил действия израильской стороны.

«Снайперы геноцидного Израиля обстреляли автомобиль нашей съемочной группы TRT в Газе. Наш корреспондент Сами Бархум получил ранение в руку. Несмотря на все препятствия со стороны террористического государства Израиль, которое не признает никаких моральных и гуманитарных границ, мы никогда не перестанем быть голосом Газы», — написал он в соцсети X.

Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «шайка Нетаньяху является врагом всех человеческих ценностей». «Мы осуждаем нападение израильских сил на корреспондента TRT Arabi Сами Бархума в Газе», — написал он в соцсети X.

Челик также отметил, что TRT и агентство «Анадолу» выполняют важную миссию для человечества в Газе, в то время как Нетаньяху и его сообщники пытаются помешать распространению информации о совершаемых ими массовых убийствах.

«Мы еще раз приветствуем наших братьев, которые рискуют жизнью, чтобы донести правду от имени всего человечества в условиях, когда даже медицинские бригады не могут попасть туда», — выразил признательность журналистам Челик.

Это не первый случай нападения израильских сил на съемочные группы TRT. Подобные инциденты ранее происходили как в секторе Газа, так и на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Турция обвиняет Израиль в игнорировании международного права и преднамеренных атаках на журналистов, пытающихся освещать происходящее в зоне конфликта.

Этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности работы СМИ в регионе и соблюдении Израилем норм международного права в отношении защиты журналистов в зонах военных действий. 166 журналистов погибли от рук Израиля в секторе Газа с 7 октября прошлого года.