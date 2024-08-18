Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные перебросили к границе с Украиной почти треть своей армии. Этот шаг был предпринят в ответ на действия Киева, который «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных» и дополнительно перебросил силы к границе. Об этом Лукашенко рассказал в интервью российскому телеканалу «Россия-1».

По словам Лукашенко, Киев направил дополнительные подразделения к границе из опасений, что белорусские силы могут вместе с российскими атаковать Украину со стороны Гомеля. Позднее и Киев, и Минск отвели свои дополнительные силы, оставив лишь те подразделения, которые были перемещены туда в начале войны России против Украины.

Комментируя наступление ВСУ в Курской области, Лукашенко отметил, что Украина идет на повышение ставок, что он считает неправильным шагом. Он заявил, что российские военные и президент Путин будут готовы пожертвовать собой, но «снесут оттуда украинских военных».

Кроме того, Лукашенко отметил, что Украина уже прошла этап «денацификации».

«Вы говорите иногда про нациков. Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое, гибнут люди», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул важность начала переговоров между Москвой и Киевом, заявив, что это необходимо для разрешения конфликта.