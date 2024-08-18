Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев планируют обсудить в Баку вопросы азербайджано-армянского урегулирования, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы, подготовленные к визиту главы российского государства. В ходе переговоров лидеры стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Ранее, 16 августа, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.

Напомним, что 19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Карабахском регионе, с целью восстановления конституционного строя.

Последний раз Путин посещал Азербайджан 27 сентября 2018 года. Тогда в рамках рабочего визита в Баку он присутствовал на чемпионате мира по дзюдо, участвовал в пленарном заседании IX российско-азербайджанского межрегионального форума и провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Визит Путина в Баку состоится на фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном, а также заявлений армянских властей о возможном выходе из ОДКБ.