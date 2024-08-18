В воскресенье три миротворца из Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили легкие ранения в результате взрыва вблизи их транспортного средства в районе южного города Ярин, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление миссии.

«Все миротворцы, участвовавшие в патрулировании, благополучно вернулись на свою базу», — говорится в заявлении UNIFIL. Миссия также добавила, что расследует инцидент.

UNIFIL настоятельно напомнила всем сторонам и участникам конфликта об их ответственности за предотвращение причинения вреда миротворцам и гражданскому населению.

С начала приграничного конфликта в октябре, совпавшего с началом войны Израиля в Газе, в результате израильских атак на Ливан погибло около 550 человек. Несмотря на заявления Израиля о том, что целью его ударов являются объекты и члены «Хезболлы» и союзных группировок, среди жертв авиаударов есть десятки мирных жителей.

Ситуация в регионе остается напряженной. «Хезболла» обещает ответить на убийство Израилем своего высокопоставленного командира Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Иран также заявил о намерении отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ответственность за которое ХАМАС и Революционная гвардия Ирана возложили на Израиль.

Несмотря на дипломатические усилия США, Франции, Египта и Катара, направленные на снижение напряженности, «Хезболла» заявила о готовности ответить на действия Израиля независимо от исхода переговоров о прекращении огня в Газе, проходящих в Дохе.