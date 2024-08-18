Израильский снайпер стрелял в автомобиль журналистов TRT

Репортер TRT Arabi Сами Бархум, который вел репортаж в палестинском секторе Газа, подвергся нападению со стороны израильских оккупационных сил. В Сами Бархума и автомобиль его команды стреляли 5 раз. Репортер TRT Arabi получил легкие ранения. Съемочные группы TRT ранее неоднократно подвергались нападениям со стороны израильских сил в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. #Журналист #снайпер #Газа #Палестина #репортер #TRT #TRTArabi #Израиль