ПОЛИТИКА
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Израильский снайпер стрелял в автомобиль журналистов TRT
Репортер TRT Arabi Сами Бархум, который вел репортаж в палестинском секторе Газа, подвергся нападению со стороны израильских оккупационных сил. В Сами Бархума и автомобиль его команды стреляли 5 раз. Репортер TRT Arabi получил легкие ранения. Съемочные группы TRT ранее неоднократно подвергались нападениям со стороны израильских сил в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. #Журналист #снайпер #Газа #Палестина #репортер #TRT #TRTArabi #Израиль
Израильский снайпер стрелял в автомобиль журналистов TRT / Others
18 августа 2024 г.
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