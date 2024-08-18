Европейский Союз выпустил жесткое предупреждение о продолжающемся гуманитарном кризисе на оккупированных территориях Западного берега и в Газе, подчеркнув, что за последние 10 месяцев условия жизни заметно ухудшились.

В совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и комиссара по вопросам управления кризисами и гуманитарной помощи Янеза Ленарчика говорится, что 2023 год стал самым смертоносным в истории для гуманитарных работников. Существует опасение, что 2024 год может стать столь же трагичным.

Заявление, выпущенное накануне Всемирного дня гуманитарной помощи 19 августа, подчеркивает важнейшую роль гуманитарных работников в зонах конфликта и все более опасные условия, в которых они работают.

Чиновники ЕС отметили, что гуманитарные работники сталкиваются с наибольшими рисками быть убитыми, похищенными или ранеными при выполнении своих обязанностей. Они подчеркнули, что эти люди должны быть защищены любой ценой, напоминая, что это является обязательством по международному гуманитарному праву.

В заявлении также говорится о том, что ЕС продолжает оказывать юридическую помощь и предоставлять финансовые гранты местным гуманитарным работникам, сталкивающимся с угрозами при выполнении своих миссий.

Боррель и Ленарчик призвали международное сообщество обеспечить безопасность гуманитарных работников.

«В последние годы мы наблюдаем разрушительную тенденцию, когда некоторые государства открыто игнорируют основные нормы международного гуманитарного права в конфликтах, в которых они участвуют», — говорится в заявлении.