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Лондон и Париж предсказывают эскалацию
Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Ламми и Стефан Сежурне предупредили о катастрофических последствиях возможного иранского ответа на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Лондон и Париж предсказывают эскалацию
Дэвид Ламми и Стефан Сежурне / Фото: AA
18 августа 2024 г.

Министры иностранных дел Великобритании и Франции, Дэвид Ламми и Стефан Сежурне, в воскресенье выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули возможные катастрофические последствия иранского ответа на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В статье, опубликованной в газете The Observer, они предупредили, что любое неверное действие может привести к еще более глубокому и неразрешимому конфликту.

Министры отметили, что такие действия могут сорвать текущие переговоры о прекращении огня в Газе и нанести более широкий разрушительный удар по региону. Они также подчеркнули необходимость решения на основе принципа двух государств и важность долгосрочной безопасности и стабильности в регионе.

Министры подчеркнули взаимосвязанность национальных интересов и безопасности Франции и Великобритании, а также Европы и Ближнего Востока, что побуждает обе страны тесно сотрудничать. В своей статье министры призвали все стороны сосредоточиться на недавно возобновленных переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

«Необходимо срочно заключить такое соглашение в интересах израильтян, палестинцев и всего региона», — заявили они, добавив, что только это может облегчить страдания мирных жителей.

В завершение своей статьи Ламми и Сежурне подчеркнули, что «все стороны должны проявить сдержанность и вкладываться в дипломатию», предупредив, что иранская атака может подорвать текущие переговоры о прекращении огня в Газе.

В пятницу, в рамках первого совместного визита министров иностранных дел Великобритании и Франции за последние 10 лет, Ламми и Сежурне посетили Израиль и оккупированные палестинские территории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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