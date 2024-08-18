В ночь с субботы на воскресенье израильские удары по Газе привели к гибели 29 человек, среди которых были пятеро маленьких детей, сообщают местные медицинские источники. Эти удары произошли на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион, где он пытается заключить соглашение о прекращении огня после длительных переговоров.

США, Египет и Катар, заявили, что приближаются к заключению соглашения после двух дней переговоров в Дохе. При этом американские и израильские чиновники выражают осторожный оптимизм. Однако ХАМАС выразил недовольство новыми требованиями, которые выдвигает Израиль.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о 40 074 погибших палестинцах с начала израильского вторжения в эксклав.

На фоне продолжающихся боевых действий тысячи израильтян вышли на демонстрацию против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, требуя заключения немедленного соглашения о прекращении огня. Один из протестующих, Ури Алума, заявил: «Нам нужно прекращение огня и для нашей безопасности, потому что армия не способна воевать так много месяцев».

Ситуация остается напряженной, а переговоры с участием посредников продолжаются в попытке найти решение разрушительного конфликта.