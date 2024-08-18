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Блинкен приехал, Израиль продолжает убивать
В результате израильских ударов по Газе погибли 29 человек, включая пятерых маленьких детей, сообщили местные органы здравоохранения. Тем временем Энтони Блинкен прибыл в регион, чтобы попытаться заключить соглашение о прекращении огня
Блинкен приехал, Израиль продолжает убивать
Фото: Reuters / Reuters
18 августа 2024 г.

В ночь с субботы на воскресенье израильские удары по Газе привели к гибели 29 человек, среди которых были пятеро маленьких детей, сообщают местные медицинские источники. Эти удары произошли на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион, где он пытается заключить соглашение о прекращении огня после длительных переговоров.

США, Египет и Катар, заявили, что приближаются к заключению соглашения после двух дней переговоров в Дохе. При этом американские и израильские чиновники выражают осторожный оптимизм. Однако ХАМАС выразил недовольство новыми требованиями, которые выдвигает Израиль.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о 40 074 погибших палестинцах с начала израильского вторжения в эксклав.

На фоне продолжающихся боевых действий тысячи израильтян вышли на демонстрацию против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, требуя заключения немедленного соглашения о прекращении огня. Один из протестующих, Ури Алума, заявил: «Нам нужно прекращение огня и для нашей безопасности, потому что армия не способна воевать так много месяцев».

Ситуация остается напряженной, а переговоры с участием посредников продолжаются в попытке найти решение разрушительного конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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