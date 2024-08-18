В воскресенье представители президента Польши отвергли обвинения в причастности Варшавы к диверсии на российском газопроводе «Северный поток», которая произошла в сентябре 2022 года. Бывший глава разведки Германии Август Ханнинг на прошлой неделе предположил, что между президентами Польши и Украины могли быть договоренности по осуществлению атаки.

Мешко Павляк, возглавляющий управление международной политики в канцелярии президента Польши Анджея Дуды, назвал заявления Ханнинга «совершенно беспочвенными инсинуациями». В интервью телекомпании Polsat Павляк также напомнил, что Ханнинг занимал пост главы разведки Германии, когда канцлером был Герхард Шрёдер и когда «Северный поток-1» только начинал разрабатываться. Павляк подчеркнул, что Ханнинг «определенно сыграл постыдную и важную роль» в реализации этого проекта.

Ранее на этой неделе германские СМИ сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке». Подозреваемый успел покинуть Польшу, так как его имя не было включено в базу разыскиваемых лиц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию, написал в соцсети X, что инициаторам и покровителям «Северных потоков» следует «извиниться и промолчать». Прямых комментариев по поводу обвинений в адрес Польши он не дал.

Американская газета The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что диверсию на «Северных потоках» профинансировали частные бизнесмены, а операцией руководил высокопоставленный украинский генерал, подчинявшийся на тот момент командующему ВСУ Валерию Залужному.

Украина отрицает свою причастность к диверсии. Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил, что ничего не знает о такой операции и назвал предположения «простой провокацией».