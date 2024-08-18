ПОЛИТИКА
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Путин прибыл в Азербайджан с госвизитом
Двухдневный визит российского лидера включает переговоры по региональным вопросам и подписание ряда документов
Путин прибыл в Азербайджан с госвизитом
Неформальный ужин Владимира Путина в Баку / Фото: президент РФ / Others
18 августа 2024 г.

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщили пресс-службы президентов РФ и Азербайджана.

Вечером того же дня в домашней резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся неформальный ужин с российским лидером. По сообщению РИА Новости, политики тепло приветствовали друг друга, обнявшись при встрече. Путин вручил цветы первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Программа визита включает переговоры между Путиным и Алиевым. «Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — заявили в Кремле. Также будут обсуждаться перспективы развития российско-азербайджанских отношений.

По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств и подписать ряд документов.

Это первый визит Путина в Баку с сентября 2018 года. Последняя встреча лидеров состоялась в апреле 2024 года в Москве.

Государственный визит является высшим рангом зарубежного визита главы страны. С начала 2024 года Путин уже посетил с госвизитами Узбекистан, КНДР и Вьетнам, а также совершил рабочие визиты в Китай, Беларусь и Казахстан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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