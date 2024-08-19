Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является создание «буферной зоны» на территории России. С 6 августа в приграничном российском регионе ведутся активные боевые действия. Украинское командование сообщает о захвате более 80 населенных пунктов.

«Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все – более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора – наша операция в Курской области», – заявил Зеленский.

Он также обратился к западным союзникам с призывом ускорить поставки военной помощи, отметив важность своевременной логистики.

«Поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», – отметил украинский лидер.

Ранее, весной 2024 года, российский президент Владимир Путин предложил создать «санитарную зону» в Харьковской области Украины для защиты приграничья РФ. Он также заявил, что Россия может быть вынуждена создать такую зону на территории Украины, чтобы усложнить доставку западных средств поражения на российскую территорию.

С момента начала боевых действий в Курской области Россия ввела в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.