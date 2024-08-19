ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Лукашенко: «Украина будет рада применению ядерного оружия»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина хотела бы, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие
Лукашенко: «Украина будет рада применению ядерного оружия»
Фото: Reuters / Reuters
19 августа 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине «будут очень рады», если Россия применит тактическое ядерное оружие. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия», комментируя операцию ВСУ в Курской области РФ.

Лукашенко отметил, что подобные действия со стороны Украины ведут к эскалации конфликта и могут подтолкнуть Россию к асимметричным мерам, включая применение ядерного оружия.

«Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит», — сказал Александр Лукашенко.

«Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть», - добавил белорусский лидер.

Украинские силы продолжают бои в Курской области России. На прошлой неделе украинские войска заявили о захвате города Суджа, расположенного в 10 км от границы.

Это крупнейший населенный пункт, занятый украинскими силами с начала наступления на Курскую область 6 августа. Украинская армия нанесла удары по двум мостам через реку Сейм в Глушковском районе. По утверждениям российской стороны, для ударов по мостам были применены американские ракетные системы HIMARS.

По данным МЧС России, из Курской области эвакуировано более 120 000 мирных жителей. Около 10 000 из них, включая 3 000 детей, размещены в 171 центре временного проживания по всей стране.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us