Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине «будут очень рады», если Россия применит тактическое ядерное оружие. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия», комментируя операцию ВСУ в Курской области РФ.

Лукашенко отметил, что подобные действия со стороны Украины ведут к эскалации конфликта и могут подтолкнуть Россию к асимметричным мерам, включая применение ядерного оружия.

«Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит», — сказал Александр Лукашенко.

«Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть», - добавил белорусский лидер.

Украинские силы продолжают бои в Курской области России. На прошлой неделе украинские войска заявили о захвате города Суджа, расположенного в 10 км от границы.

Это крупнейший населенный пункт, занятый украинскими силами с начала наступления на Курскую область 6 августа. Украинская армия нанесла удары по двум мостам через реку Сейм в Глушковском районе. По утверждениям российской стороны, для ударов по мостам были применены американские ракетные системы HIMARS.

По данным МЧС России, из Курской области эвакуировано более 120 000 мирных жителей. Около 10 000 из них, включая 3 000 детей, размещены в 171 центре временного проживания по всей стране.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.