Илон Маск, основатель компании SpaceX, опроверг слухи о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — ответил Маск одному из пользователей X, обвинившего его в поддержке «врагов Америки».

Ранее Рамзан Кадыров был замечен за рулем Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше. Он высоко оценил автомобиль, назвав его одним из лучших в мире — маневренным, удобным, способным развивать высокую скорость и преодолевать преграды.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИД будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — добавил Кадыров.

Кадыров также заявил, что «буквально влюбился» в этот электромобиль и сообщил, что планирует отправить его в зону «СВО», где, по его словам, машина «принесет много пользы нашим бойцам».

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов предложил продать Cybertruck, чтобы использовать средства для «поддержки российских бойцов в зоне СВО».

Tesla начала продажи Cybertruck в декабре 2023 года. Самая доступная версия автомобиля стоит $60 990 и поступит в продажу в 2025 году. Остальные версии уже в продаже. При этом цена машины в полной комплектации составляет $99 990.