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Алжир готов отправить войска в Газу
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что алжирская армия готова немедленно вмешаться в конфликт, если откроются границы между Египтом и сектором Газа
Алжир готов отправить войска в Газу
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун / Фото: AP
19 августа 2024 г.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который участвует в предстоящих президентских выборах 7 сентября, заявил, что алжирская армия готова действовать, как только будут открыты границы между Египтом и сектором Газа.

В своем выступлении на четвертый день предвыборной кампании в городе Константина на северо-востоке Алжира Теббун подчеркнул: «Мы никогда не оставим Палестину, особенно Газу. Клянусь Богом, если нам позволят и откроют границы между Египтом и Газой мы сможем действовать».

Он также отметил: «Я дал обещание, и армия готова, как только откроются границы и нашим грузовикам разрешат въезд. В течение 20 дней мы построим три больницы, отправим сотни врачей и поможем восстановить все, что было разрушено сионистами».

Президент Алжира неоднократно выражал полную поддержку палестинскому делу, называя его «священной целью».

Министерство ⁠здравоохранения Газы сообщает о 40 099 погибших палестинцах с начала израильского вторжения в эксклав.

Ситуация остается напряженной, а переговоры с участием посредников продолжаются в попытке найти решение разрушительного конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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