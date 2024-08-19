Израильские военные ранили палестинскую журналистку Сельму аль-Каддуми

Палестинская журналистка Сельма аль-Каддуми получила ранение во время репортажа из Хан-Юнуса в секторе Газа. Ее доставили в больницу мучеников Аль-Аксы для оказания помощи. По информации палестинских властей, в результате израильских нападений на данный момент погибли 168 журналистов. #trtнарусском #журналисты #секторгаза #нападение #палестина #израиль #газа #атака #сми #новости #трт #новостимира