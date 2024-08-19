ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские военные ранили палестинскую журналистку Сельму аль-Каддуми
Палестинская журналистка Сельма аль-Каддуми получила ранение во время репортажа из Хан-Юнуса в секторе Газа. Ее доставили в больницу мучеников Аль-Аксы для оказания помощи. По информации палестинских властей, в результате израильских нападений на данный момент погибли 168 журналистов. #trtнарусском #журналисты #секторгаза #нападение #палестина #израиль #газа #атака #сми #новости #трт #новостимира
Израильские военные ранили палестинскую журналистку Сельму аль-Каддуми / Others
19 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us