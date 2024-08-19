Британский дипломат Марк Смит, работающий в МИД Великобритании, подал в отставку, заявив, что не может продолжать исполнять свои обязанности, зная, что его ведомство может быть «соучастником в военных преступлениях» в Газе. Об этом стало известно в пятницу, после того как СМИ сообщили о его письме об отставке, в котором Смит резко критиковал правительство за продолжение продаж оружия Израилю.

В воскресенье утром BBC подтвердило, что Марк Смит, работавший над вопросами борьбы с терроризмом и оценкой лицензирования экспорта оружия на Ближний Восток, действительно подал в отставку в знак протеста против продажи оружия Израилю.

«С грустью я ухожу в отставку после долгой карьеры в дипломатической службе. Я больше не могу выполнять свои обязанности, зная, что это ведомство может быть соучастником в военных преступлениях», — говорится в письме Смита.

МИД Великобритании отказался комментировать конкретный случай, заявив, что правительство «привержено соблюдению международного права».

Смит подчеркнул, что ежедневно наблюдает «очевидные и бесспорные примеры военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права» в Газе, совершаемых Израилем.

В письме также говорится: «Более половины домов в Газе и более 80% коммерческих объектов были повреждены или уничтожены. Гуманитарная помощь блокируется, а гражданские лица регулярно оказываются без безопасного укрытия. Кареты «Красного Полумесяца» подвергаются атакам. Школы и больницы становятся мишенями. Это военные преступления».

Смит добавил, что «нет никакого оправдания» для продолжающихся продаж оружия Израилю со стороны Великобритании, и заявил, что неоднократно поднимал этот вопрос на разных уровнях в организации, включая официальное расследование, но получал лишь формальные ответы.

Его письмо об отставке было разослано по широкому кругу адресатов, включая сотни правительственных чиновников, сотрудников посольств и специальных советников министров МИД, сообщает BBC.

Этот шаг был поддержан многими в социальных сетях, включая Франческу Альбанезе, специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям.

«Надеюсь, что больше дипломатов последуют смелому примеру Марка Смита и выступят против пособников зверств Израиля», — написала она в соцсети X.