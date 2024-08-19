Украинские военные разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области России. Это была последняя переправа, соединяющая Глушковский район региона с остальной частью РФ.

Российский военный блогер Владимир Романов, который, как считается, находится в Курской области, написал 19 августа утром в Telegram: «ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм». Эту информацию подтвердили прокремлевские каналы Mash и Shot. Однако официально информация пока не подтверждена.

Согласно сообщению военных блогеров, разрушенный мост находился в районе поселка Карыж. Теперь российские военные на юге Глушковского района вынуждены использовать переправы и понтонные мосты.

Согласно СМИ, разрушение последнего моста через Сейм позволяет украинским военным расширить подконтрольную зону как минимум на 700 кв. км.

Западные военные аналитики отмечают, что в районе наступления украинской армии в Курской области было три моста, по которым Россия снабжает свои войска. Теперь все они либо разрушены, либо серьезно повреждены.

16 и 17 августа командующий ВВС Украины признал, что украинские силы разрушили первый и второй мосты через реку Сейм, чтобы «лишить противника его материально-технических возможностей».

В ответ на удары по мостам военные РФ совершила третью воздушную атаку по Киеву в этом месяце. Вооруженные силы Украины утверждают, что все воздушное оружие было уничтожено на подлете к городу. Беспилотники также были сбиты над Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областями, сообщило ВВС Украины.

17 и 18 августа в Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность, а также воздушную тревогу из-за ударов беспилотников. Командир чеченского спецназа «‎‎Ахмат» Апты Алаудинов, находящийся в Курской области, сообщил, что подразделения ВСУ начали передислокацию в попытке атаковать регион с другого участка. По его словам, российские военные контролируют ситуацию.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.