Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 17 августа заявило, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на юге Украины ухудшилась после того, как беспилотник нанес удар по дороге по периметру объекта.

Станция с 2022 года находится под контролем российских войск на территории оккупированной Запорожской области Украины.

Ранее официальные лица ЗАЭС заявили представителям миссии МАГАТЭ, что сразу за пределами охранной зоны сдетонировало взрывное устройство, которое было установлено на беспилотник.

Место взрыва находилось рядом с необходимыми резервуарами для разбрызгивания охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от линии электропередачи «ДнепроВЭС» — единственной оставшейся линии электропередачи, снабжающей станцию.

Миссия МАГАТЭ немедленно осмотрела территорию и подтвердила, что повреждения, вероятно, были вызваны взрывом беспилотника. Хотя жертв и воздействия на оборудование станции не было, в результате инцидента было повреждено дорожное полотно между двумя главными воротами объекта.

Также сообщалось об усилении военной активности вблизи станции за последнюю неделю.

«Мы снова наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я по-прежнему крайне обеспокоен и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности всех сторон и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции», — добавил Гросси.

Российское госагентство РИА «‎Новости»‎ сообщило, что МИД РФ намерен обсудить атаку на Запорожскую АЭС с МАГАТЭ и подчеркнуть неприемлемость ударов по ядерным объектам.

Атака произошла на фоне продолжающегося вторжения Украины в Курскую область России. Украинские военные утверждают, что с 6 августа взяли под контроль 82 населенных пункта на территории площадью 1150 кв. км.