США передали Военно-морскому флоту Тайваня 13 систем ближнего боя Phalanx Block 1B для повышения их обороноспособности, сообщили в Минобороны Тайваня.

В ведомстве уточнили: системы обошлись Тайбэю в 10,16 млрд тайваньских долларов ($314,67 млн). Это еще не вся поставка: в следующем году США обязались поставить островным властям еще восемь дополнительных систем Block 1A.

В Минобороны отметили, что система Phalanx, используемая Тайванем для защиты своих военных кораблей и ключевых радиолокационных установок, — это радиолокационная система вооружения, способная производить 4500 выстрелов в минуту по целям на расстоянии до 1,5 км.

При этом США обещают передать Тайваню новейшие вариант системы Block 1B с большей дальностью поражения, скорострельностью и инфракрасным датчиком переднего обзора повысит обороноспособность кораблей военно-морского флота против ракет, самолетов и небольших катеров.

По данным ведомства, военно-морской флот Тайваня использует системы Phalanx для вооружения эсминцев класса Keelung, фрегатов класса Tuo Chiang и фрегатов класса Kang Ding, а также других военных кораблей, составляющих его флот основных надводных боевых кораблей.

Передача новейшего американского оружия происходит на фоне самого серьезного ухудшения отношений между Тайванем и КНР. Власти Китая не пожаловали нового президента Тайваня и объявили его сепаратистом. В июне и июле китайские корабли провели серию военно-морских учений непосредственно у границ Тайваня и задержали экипаж рыболовецкого судна.

В ответ 18 августа в Администрации береговой охраны Тайваня (CGA) заявили, что они активизируют усилия по предотвращению проникновения китайских рыбацких лодок в международные воды. Пока только отдаленные острова Мацу и Цзиньмэнь сообщали о некоторых случаях трансграничной рыбной ловли со стороны Китая.