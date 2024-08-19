Израиль стремится укрепить свои позиции на переговорах о прекращении огня с ХАМАС. Потому израильский кабинет безопасности приказал военным активизировать боевые действия в Газе, сообщает израильский новостной сайт Walla.

Этот шаг совпал по времени с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль — дипломат прибыл в Тель-Авив 18 августа. По данным Walla, израильские силовики ожидают, что госсекретарь окажет значительное давление на Тель-Авив, чтобы тот снял свои требования и согласился на перемирие с ХАМАС.

Официального заявления Израиля по этому поводу не было.

Переговоры о прекращении огня в столице Катара Дохе завершились 16 августа. США представили новое «предложение, которое сокращает разногласия» между Израилем и ХАМАС и соответствует принципам, изложенным президентом Джо Байденом 31 мая.

В мае Байден заявил, что Израиль представил трехэтапную сделку, которая положит конец боевым действиям в Газе. План включает прекращение огня, обмен заложниками и реконструкцию сектора после окончания боевых действий.

В течение нескольких месяцев США, Катар и Египет пытались достичь соглашения между Израилем и ХАМАС, чтобы обеспечить обмен пленными и прекращение огня и позволить гуманитарной помощи поступать в Газу.

Но посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удовлетворить требования ХАМАС о прекращении войны. Кроме того, в июле премьер ужесточил требования Тель-Авива — теперь он настаивает на сохранении израильского военного контроля в Филадельфийском коридоре (отделяет Газу от Египта) и в в коридоре Нецарим (разделяет север и юг Газы).

ХАМАС сообщил посредникам, а также властям Турции, что Израиль намеренно затягивает переговоры, выдвигая все новые требования. По мнению ХАМАС, израильские власти не заинтересованы в продолжении переговоров и лишь тянут время для активизации боев в Газе.