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ХАМАС отвергает чрезмерные требования Израиля
Палестинское движение проинформировало власти Турции о том, что переговоры с Израилем зашли в тупик, несмотря на оптимизм США
ХАМАС отвергает чрезмерные требования Израиля
фото АА / Photo: AA
19 августа 2024 г.

ХАМАС сообщил правительству Турции, что непрямые мирные переговоры с Израилем зашли в тупик из-за позиции Тель-Авива, сообщает агентство «‎Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, официальные лица ХАМАС связались с Турцией на выходных и предоставили информацию о процессе переговоров с Израилем. Они отметили: ‎Израиль отказался от некоторых требований, но до сих пор не ответил на предложения посредников. Есть опасения, что Тель-Авив стремится продлить военные операции.

Палестинское движение уточнило: несмотря на то, что США рисуют радужную картину переговоров о достижении соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении пленных, реальная ситуация не соответствует этой картинке. Израиль проигнорировал предложения посредников на переговорах в Дохе 15-16 августа, отмечают источники.

Согласно ХАМАС, условия, выдвинутые Израилем, не соответствуют сценарию, который в июне поддержал Совбез ООН. Также израильские требования выходят далеко за пределы предварительных договоренностей, которые ХАМАС одобрил 2 июля.

Движение подчеркнуло: в новых условиях Израиль настаивает, что ХАМАС должен согласиться на присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре — это узкая полоса земли, отделяющая Газу от Египта. Кроме того, Тель-Авив хочет контролировать контрольно-пропускные пункты в коридоре Нецарим — это искусственный коридор между севером и югом Газы. Израильские военные создали его в первый месяц вторжения в сектор, объявив насильственную эвакуацию жителей севера эксклава. До сих пор израильская армия не позволяет палестинцам вернуться в свои дома в северной части Газы.

Кроме того, Израиль наложил вето на 100 имен из списка примерно 300 заключенных, которых ХАМАС хочет освободить. Также Тель-Авив хочет выслать из палестинских территорий, то есть и из Газы, и с оккупированного Западного берега, как минимум 200 человек.

По мнению ХАМАС, конечная цель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — выиграть время, чтобы продолжить военные операции.

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