Генеральный прокурор РФ 19 августа объявил о запрете деятельности фонда, основанного американским актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль.

В заявлении говорится, что «деятельность фонда правосудия Клуни признана нежелательной на территории России». Организация «проводит обширную работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает ложных патриотов и членов запрещенных террористических и экстремистских группировок», подчеркнули в Генпрокуратуре.

«Под прикрытием гуманитарных идей эти «борцы за справедливость» продвигают инициативы по возбуждению уголовных дел против высших органов власти России», — говорится в заявлении ведомства.

После начала российско-украинской войны фонд Клуни активно выступил против политики властей РФ.

В июле 2023 года фонд вместе с несколькими другими неправительственными организациями подал иск в Комитет ООН по правам человека, обвинив руководство России в нарушении прав человека в Украине.

В октябре того же года фонд подала три иска в федеральную прокуратуру Германии, чтобы расследовать преступления, совершенные российскими войсками в Украине.

Фонд Клуни сообщил, что представляет интересы 16 выживших украинцев и семей жертв предполагаемых военных преступлений, включая неизбирательный ракетный удар по курорту в Одесской области, убийства в Харьковской области в прошлом году и преступления против человечности в Киевской области.

Прокуратура ФРГ приняла иск и начала собственное расследование. Именно эта юридическая активность Клуни и сподвигла власти РФ признать его фонд нежелательным.

В начале августа генеральный прокурор России также признал «нежелательным» немецкий фонд в поддержку демократии имени Конрада Аденауэра, а в июле сделал то же самое с новостным изданием Moscow Times.

Статус «нежелательной» организации вынуждает ее прекратить всю деятельность в России и означает, что россияне, которые работают в такой организации, финансируют ее или сотрудничают с ней, также могут быть привлечены к уголовной ответственности.