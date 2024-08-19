19 августа Министерство обороны Азербайджана сообщило о нескольких инцидентах на границе с Арменией. Утром армянские военные попытались провести разведывательный полет квадрокоптера над позициями азербайджанской армии. Беспилотник был перехвачен и выведен с территории.

Накануне вечером азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе подверглись обстрелу из стрелкового оружия со стороны армянских сил. Ранее подобный инцидент произошел в Нахчыванской Автономной Республике.

«В результате бдительности азербайджанских подразделений обнаруженный беспилотник был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории», — отметили в ведомстве.

Эти события совпали с государственным визитом президента России Владимира Путина в Баку. Сегодня российский лидер посетил Аллею шехидов и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Также Путин отдал дань памяти общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, возложив венок к его могиле.

Программа двухдневного визита включает переговоры между Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудят вопросы региональной политики, в том числе азербайджано-армянское урегулирование, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Это первый визит Путина в Баку с 2018 года. По итогам встречи планируется принять совместное заявление и подписать ряд документов.