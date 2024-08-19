Азербайджан выразил желание присоединиться к БРИКС, и этот вопрос в настоящее время находится в стадии проработки, заявил ТАСС азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы. Посла спросили, подал ли Баку официальную заявку на вступление в объединение, на что он ответил, что Азербайджан действительно заинтересован в этом и обсуждает данный вопрос с российскими коллегами.

В 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС, а саммит глав стран объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Еще в июле спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила о желании страны стать членом БРИКС во время своего выступления на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Она отметила, что Азербайджан стремится содействовать диалогу, сотрудничеству и солидарности, в том числе в рамках сотрудничества с БРИКС.

Однако глава российского МИД Сергей Лавров в июне сообщил, что БРИКС решило взять паузу с принятием новых членов и анонсировал введение системы категорий стран-партнеров, предполагающей «ступени» сотрудничества. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в июле заявила, что в очереди на вступление в БРИКС находятся 24 страны.

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом.

Программа визита включает переговоры между Путиным и Алиевым. «Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — заявили в Кремле. Также будут обсуждаться перспективы развития российско-азербайджанских отношений.

По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств и подписать ряд документов.