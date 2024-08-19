В Тель-Авиве взорвался заминированный грузовик: 1 погибший

На юге Тель-Авива в результате взрыва заминированного грузовика погиб 50-летний мужчина, еще один человек ранен. Полиция рассматривает версию теракта, связанного с военной агрессией Израиля в Газе. Местные СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщают, что причина взрыва связана с криминальными группировками. #trtнарусском #израиль #взрыв #ТельАвив #погибший #теракт #криминал