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В Тель-Авиве взорвался заминированный грузовик: 1 погибший
На юге Тель-Авива в результате взрыва заминированного грузовика погиб 50-летний мужчина, еще один человек ранен. Полиция рассматривает версию теракта, связанного с военной агрессией Израиля в Газе. Местные СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщают, что причина взрыва связана с криминальными группировками. #trtнарусском #израиль #взрыв #ТельАвив #погибший #теракт #криминал
В Тель-Авиве взорвался заминированный грузовик: 1 погибший / Others
19 августа 2024 г.
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