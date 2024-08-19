В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна официально приостанавливает экспорт угля в Израиль, ссылаясь на использование колумбийского угля в производстве оружия, применяемого против палестинцев в Газе.

«Колумбийский уголь используется для создания бомб, которые убивают палестинских детей», — написал Петро в соцсети X, объясняя это решение продолжающимися атаками Израиля на Газу.

Указ, подписанный президентом Петро и министрами иностранных дел, финансов и торговли, вступит в силу через пять дней после его публикации в официальном вестнике.

Колумбия, которая отправляет в Израиль 5% от общего объема своего угольного экспорта, ранее уже приостановила дипломатические отношения с этой страной в мае, на фоне израильского вторжения в Газу.

Министерство ⁠здравоохранения Газы сообщает о 40 099 погибших палестинцах с начала израильского вторжения в эксклав.

Ситуация остается напряженной, а переговоры с участием посредников продолжаются в попытке найти решение разрушительного конфликта.