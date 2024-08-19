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Моди посетит Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится к первому визиту в Украину с начала полномасштабных боевых действий с Россией. Этот визит пройдет спустя месяц после его встречи с Владимиром Путиным в Москве
Моди посетит Украину
Фото: Reuters / Reuters
19 августа 2024 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину, сообщил в понедельник индийский МИД. Это его первый визит в Украину после начала войны с Россией. Примерно месяц назад он встречался с президентом Владимиром Путиным в Москве.

Подробности поездки будут объявлены позже, добавили в министерстве, отметив, что Моди также посетит Польшу. Индийские СМИ сообщают, что визит в обе страны может состояться с 21 по 23 августа.

Моди совершил визит в Москву 8-9 июля, в ходе которого Индия и Россия стремились укрепить двустороннюю торговлю и сотрудничество в таких областях, как ядерная энергетика и медицина.

Поездка Моди совпала с саммитом НАТО, который проходил 9-10 июля в Вашингтоне, где союзники обсуждали усиление поддержки Украины и противодействие России.

США выразили обеспокоенность связями Индии с Россией, но также отметили, что эти отношения дают Нью-Дели возможность призвать Путина прекратить войну.

Индийские дипломаты регулярно контактируют с украинскими коллегами, а министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар связывался с Дмитрием Кулебой для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Моди встретился с Зеленским на полях саммита G7 в Италии в июне, где они обсудили торговлю и расширение связей. С начала войны в феврале 2022 года лидеры также неоднократно разговаривали по телефону.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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