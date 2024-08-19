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Бангладеш пообещала продолжить поддержку беженцев-рохинья
Новый премьер-министр Мухаммад Юнус заверил, что временное правительство страны не оставит без внимания беженцев
Бангладеш пообещала продолжить поддержку беженцев-рохинья
Reuters / Reuters
19 августа 2024 г.

Временное правительство Бангладеш продолжит оказывать поддержку беженцам народности рохинья, заявил 18 августа новый премьер Мухаммад Юнус. Он также подчеркнул необходимость международного сотрудничества для решения проблемы беженцев, вынужденно покинувших Мьянму из-за угроз преследования на религиозной почве.

«Наше правительство будет продолжать поддерживать более миллиона представителей народности рохинья, нашедших убежище в Бангладеш. Нам нужны постоянные усилия международного сообщества для гуманитарных операций в интересах рохинья и их возможной репатриации на родину, в Мьянму, в условиях безопасности, достоинства и соблюдения всех прав», — отметил Юнус на встрече с дипломатами в Дакке.

В Бангладеш нашли убежище более 1 млн беженцев рохинья, большинство из них бежали из Мьянмы еще в 2017 году.

На мероприятии Юнус также рассказал о планах и целях временного правительства. Это его первый крупный брифинг для иностранных дипломатов с момента вступления в должность 8 августа после падения правительства Шейх Хасины. Бывшая премьер бежала из страны 5 августа после трех недель протестов, вспыхнувших после публикации правительственных квот при приеме на работу.

Юнус призвал торговых и инвестиционных партнеров Бангладеш сохранить доверие к стране и пообещал не нарушать глобальную цепочку поставок одежды.

Премьер также заявил, что организация свободных, справедливых и основанных на широком участии выборов будет приоритетом для Бангладеш после проведения необходимых реформ в государственной системе.

Юнус также заявил, что в стране начала работу спецгруппа ООН для расследования недавних актов насилия во время трех недель протестов. По данным местных правозащитников, в результате насильственного подавления протестов погибли более 580 человек. Суд Бангладеш объявил о начале рассмотрения уголовных дел против бывшего премьера Шейх Хасины, обвиняемой в жестоком подавлении мирных демонстраций.

Премьер Юнус также выразил готовность выполнять международные юридические обязательства и повышать роль Бангладеш в миротворческой деятельности ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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