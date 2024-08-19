Временное правительство Бангладеш продолжит оказывать поддержку беженцам народности рохинья, заявил 18 августа новый премьер Мухаммад Юнус. Он также подчеркнул необходимость международного сотрудничества для решения проблемы беженцев, вынужденно покинувших Мьянму из-за угроз преследования на религиозной почве.

«Наше правительство будет продолжать поддерживать более миллиона представителей народности рохинья, нашедших убежище в Бангладеш. Нам нужны постоянные усилия международного сообщества для гуманитарных операций в интересах рохинья и их возможной репатриации на родину, в Мьянму, в условиях безопасности, достоинства и соблюдения всех прав», — отметил Юнус на встрече с дипломатами в Дакке.

В Бангладеш нашли убежище более 1 млн беженцев рохинья, большинство из них бежали из Мьянмы еще в 2017 году.

На мероприятии Юнус также рассказал о планах и целях временного правительства. Это его первый крупный брифинг для иностранных дипломатов с момента вступления в должность 8 августа после падения правительства Шейх Хасины. Бывшая премьер бежала из страны 5 августа после трех недель протестов, вспыхнувших после публикации правительственных квот при приеме на работу.

Юнус призвал торговых и инвестиционных партнеров Бангладеш сохранить доверие к стране и пообещал не нарушать глобальную цепочку поставок одежды.

Премьер также заявил, что организация свободных, справедливых и основанных на широком участии выборов будет приоритетом для Бангладеш после проведения необходимых реформ в государственной системе.

Юнус также заявил, что в стране начала работу спецгруппа ООН для расследования недавних актов насилия во время трех недель протестов. По данным местных правозащитников, в результате насильственного подавления протестов погибли более 580 человек. Суд Бангладеш объявил о начале рассмотрения уголовных дел против бывшего премьера Шейх Хасины, обвиняемой в жестоком подавлении мирных демонстраций.

Премьер Юнус также выразил готовность выполнять международные юридические обязательства и повышать роль Бангладеш в миротворческой деятельности ООН.