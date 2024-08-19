Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Азербайджан, где провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и региональной безопасности.

Алиев выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между странами. «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется», — заявил азербайджанский лидер.

Путин подчеркнул потенциал для расширения экономического сотрудничества. «Четыре с лишним млрд долларов прямых инвестиций в азербайджанскую экономику – это тоже неплохой показатель. Более 127 предприятий с российским капиталом работают в Азербайджане, и это тоже, безусловно, не предел», — подчеркнул президент РФ.

Особое внимание было уделено вопросу урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. «Если мы что-то можем сделать для того, чтобы нам выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации и демаркации границы, как мы много раз с вами говорили, разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике, мы были бы очень этому рады», — отметил Путин.

Российский лидер также выразил благодарность за поддержку русского языка в Азербайджане. «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», — высоко оценил усилия Азербайджана по сохранению русского языка в стране Путин.

По итогам визита российский президент пообещал связаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и проинформировать его о результатах переговоров.

Путин находится в Баку с двухдневным госвизитом. Это первый визит Путина в Баку с 2018 года. С начала 2024 года президент РФ уже посетил с госвизитами Узбекистан, КНДР и Вьетнам, а также совершил рабочие визиты в Китай, Беларусь и Казахстан.