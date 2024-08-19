Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали захватить Курск, чтобы затем начать «торговаться» для достижения мирных соглашений. Об этом заявил генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

«[ВСУ планировали] как можно больше территорий взять. Зайти в сам Курск, после этого уже начать торговаться. Зеленский решил при любом раскладе сделать такой бросок, который заставил бы нас якобы прийти на его условиях к мирному соглашению», - сказал он в эфире российского телеканала, отрывок из которого опубликовал в телеграм-канале Алаудинов.

Генерал-майор отметил, что для нападения ВСУ задействовали все доступные силы, включая танки и бронированные машины.

Ранее стало известно, что украинские военные разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области России. Это была последняя переправа, соединяющая Глушковский район региона с остальной частью РФ.

Западные военные аналитики отмечают, что в районе наступления украинской армии в Курской области было три моста, по которым Россия снабжает свои войска. Теперь все они либо разрушены, либо серьезно повреждены.

16 и 17 августа командующий ВВС Украины признал, что украинские силы разрушили первый и второй мосты через реку Сейм, чтобы «лишить противника его материально-технических возможностей».