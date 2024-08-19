Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения России по урегулированию конфликта с Украиной остаются в силе. Однако в настоящее время, учитывая ситуацию в Курской области, Москва не готова к переговорам.

«На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — сказал Ушаков в интервью телеграм-каналу SHOT. Он подчеркнул, что будущее диалога зависит от развития ситуации, в том числе на поле боя.

Ранее, 14 июня, президент России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров, которые включают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей частью России, а также снятие санкций с России. Киев назвал эти условия ультиматумом и выдвинул свои требования, которые включают вывод российских войск с территории Украины.

После начала боевых действий в Курской области 6 августа Путин исключил возможность переговоров с Украиной. По его мнению, Украина начала операцию, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе.

Ранее американские издания The Washington Post и Wall Street Journal сообщили о планировавшихся в августе секретных переговорах между Россией и Украиной в Дохе. Целью встречи было обсуждение запрета на атаки энергетических объектов, но переговоры не состоялись якобы из-за начала наступления украинских войск.

Министерство иностранных дел России опровергло эту информацию, заявив, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего». По словам российских дипломатов, стороны не обсуждают вопросы безопасности гражданской критической инфраструктуры.

В то же время украинская сторона подтвердила, что переговоры ведутся, но только по вопросу обмена военнопленными.

Как известно, наступление ВСУ на Курскую область продолжается уже тринадцатый день. По данным украинской стороны, под их контроль перешли более 80 населенных пунктов на площади 1150 квадратных километров.