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Кадыров поблагодарил Маска за помощь
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Илону Маску за его разработки, которые, по его словам, помогают российским силам на фронте. Это заявление стало реакцией на опровержение Маском слухов о подаренном Cybertruck
Кадыров поблагодарил Маска за помощь
Глава Чечни Рамзан Кадыров / Фото: Reuters
19 августа 2024 г.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил миллиардера Илона Маска за его разработки и выразил признательность за помощь, которую они оказывают российским бойцам. Это заявление он сделал в своем телеграм-канале в ответ на комментарий Маска, который опроверг слухи о том, что подарил Кадырову автомобиль Cybertruck.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!», — написал Кадыров.

Особенно глава Чечни отметил терминалы связи Starlink: «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!».

Ранее Рамзан Кадыров был замечен за рулем Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше. Он высоко оценил автомобиль, назвав его одним из лучших в мире — маневренным, удобным, способным развивать высокую скорость и преодолевать преграды.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИД будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — добавил Кадыров.

Илон Маск, в своб очередь, опроверг слухи о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — ответил Маск одному из пользователей X, обвинившего его в поддержке «врагов Америки».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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