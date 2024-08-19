Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил миллиардера Илона Маска за его разработки и выразил признательность за помощь, которую они оказывают российским бойцам. Это заявление он сделал в своем телеграм-канале в ответ на комментарий Маска, который опроверг слухи о том, что подарил Кадырову автомобиль Cybertruck.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!», — написал Кадыров.

Особенно глава Чечни отметил терминалы связи Starlink: «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!».

Ранее Рамзан Кадыров был замечен за рулем Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше. Он высоко оценил автомобиль, назвав его одним из лучших в мире — маневренным, удобным, способным развивать высокую скорость и преодолевать преграды.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИД будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — добавил Кадыров.

Илон Маск, в своб очередь, опроверг слухи о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — ответил Маск одному из пользователей X, обвинившего его в поддержке «врагов Америки».