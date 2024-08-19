Палестинцы обвинили Тель-Авив в попытках сорвать переговоры

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС завершились 16 августа в Дохе на относительно оптимистичной ноте. Встреча была самой продуктивной за последние месяцы, заявили в администрации президента США. По итогам переговоров Вашингтон выдвинул новое мирное предложение, чтобы учесть все пожелания Израиля и ХАМАС. Однако в палестинском движении обвинили Тель-Авив в попытках навязать новые условия и нежелании договариваться о мире. Каковы шансы на перемирие между Израилем и ХАМАС по итогам встреч в Дохе — в материале TRT на русском. #trtнарусском #израиль #хамас #израиль_сегодня #израиль_хамас #палестина #новости #трт #новостимира