Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль города Артемово (украинское название — Зализное) и железнодорожной станции Выемка в Донецкой области Украины. Это происходит на фоне продолжающегося наступления российских войск в регионе.

Украинские власти в понедельник объявили о срочной эвакуации семей с детьми из Покровска, ключевого оборонительного пункта и логистического центра. По словам местных властей, в городе все еще проживает около 53 000 человек, у которых есть две недели на безопасный выезд.

Главнокомандующий Украины Александр Сырский подтвердил, что в районе Покровска идут «тяжелые бои». Институт изучения войны сообщает, что за последние шесть месяцев российские силы продвигались примерно на два квадратных километра в день в этом регионе.

Россия продолжает наступление в Донбассе, несмотря на значительные потери. Украинские силы вынуждены отступать с позиций, разрушенных артиллерией, ракетами и бомбами.

В ответ на усиление давления на востоке Украина 6 августа начала операцию в Курской области России. По данным украинской стороны, под их контроль перешли более 80 населенных пунктов на площади 1150 квадратных километров. По словам президента Зеленского, цель операции - создание буферной зоны для предотвращения дальнейших атак через границу.

Однако, несмотря на успешную операцию в Курской области, этого оказалось недостаточно для сдерживания натиска России в Донбассе. The New York Times сообщает, что положение на других направлениях для ВСУ не облегчилось.

Председатель Покровской районной государственной администрации Владимир Замотаев в эфире Громадського радио сообщил, что российские силы находятся в 10,5 километрах от города Покровск.

Дальнейший захват Покровска может серьезно ослабить оборонительные возможности Украины и приблизить Россию к цели контроля над всей Донецкой областью.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.