Российский лидер Владимир Путин прибыл в Баку вечером 18 августа. В последний раз президенты РФ и Азербайджана встречались очно на июльском саммите ШОС в Астане. Кроме того, Ильхам Алиев прилетал в Москву в апреле, вскоре после начала вывода российских миротворцев из Карабаха.

На повестке переговоров двух президентов: дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений в рамках стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Одной из важнейших тем стала ситуация на Южном Кавказе. Путин напомнил, что сегодня Россия сталкивается с кризисами «прежде всего, конечно, на украинском направлении». Вместе с тем Москва имеет уже «историческую вовлеченность» в события региона, а поэтому не может позволить себе их игнорировать.

Российский лидер предложил содействие в заключении мирного договора между Ереваном и Баку. Он также пообещал, что расскажет об итогах встречи премьер-министру Армении Николу Пашиняну. «Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», — заверил глава государства.

Укрепление региональной безопасности важно для Москвы и с точки зрения собственной экономической выгоды. Например, в Кремле надеются, что трасса «Север–Юг» станет дополнительным выходом на рынки Ближнего Востока, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Ильгар Велизаде.

«Это стратегический маршрут, который обеспечивает России выход к Персидскому заливу. Азербайджан — кротчайший путь, который связывает РФ с этим регионом. Поэтому мне кажется, что развитие этого маршрута и наполнение его конкретным содержанием — это одна из важнейших составляющих двухсторонних обсуждений», — отметил собеседник агентства.

Для этого визита есть несколько очень важных подтекстов, связанных с российско-западными и российско-армянскими отношениями, поясняет TRT на русском научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он напомнил, что у Москвы с Ереваном идет системное снижение уровня стратегического взаимодействия в виду разворота Армении в сторону Запада.

«Объективно сейчас у РФ с Баку нет никаких политических ограничений для развития сотрудничества. Отношения с Азербайджаном — флагман российской политики и ее главное направление на Южном Кавказе», — считает эксперт.

По его словам, главная тема визита — сотрудничество в газовой сфере. В частности, подходит к концу срок контракта между «Газпромом» и «Нафтагазом Украины». И есть риск, что российский газ больше не будет идти через Украину даже в ограниченном объеме. Поэтому здесь рассматриваются разные варианты сотрудничества, подчеркивает Притчин.

«Либо российский газ будет поступать через Южный газовый коридор, либо азербайджанский газ пойдет через газотранспортную систему Украины и тем самым высвободит объемы для российского газа. Сейчас это одна из важных тем взаимодействия двух стран в контексте сохранения российской доли на газовом рынке Европы», — сказал эксперт.

Примечательно, что сегодня между Москвой и Баку практически нет никаких сложностей в отношениях. «У руководства двух стран есть взаимопонимание, — также подчеркивает Велизаде. — Есть, конечно, определенные собственные позиции, которые могут не совпадать. Но по ключевым вопросам повестки дня наблюдается единодушие».

Поездка Путина в азербайджанскую столицу — один из первых его государственных визитов после переизбрания. До этого российский президент посетил Китай, Северную Корею и Вьетнам. Это очерчивает приоритеты российской внешней политики на ближайшую перспективу, считает политолог.