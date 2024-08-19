Украинские военные взорвали последний мост через реку Сейм на курском направлении

В Киеве планируют создать буферную зону в Курской области для самообороны. Накануне украинские военные отрезали от снабжения российские войска, взорвав очередной мост через реку Сейм. В МЧС России продолжают эвакуацию местного населения. В 24 регионах РФ работают 174 пункта временного размещения, где уже находятся около 10 тысяч человек, в том числе 3 тысячи детей. #trtнарусском #курск #украина #россия #курскаяобласть #война #нетвойне #новости #трт #новостимира