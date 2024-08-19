В Чикаго тысячи протестующих требуют прекращения огня в Газе

В преддверии Национального съезда Демократической партии больше тысячи протестующих вышли на улицы Чикаго, чтобы призвать к прекращению огня в секторе Газа. Десятки делегатов-мусульман и их союзников, возмущенных поддержкой США действий Израиля в эксклаве, планируют на этой неделе добиться введения эмбарго на поставки оружия. #сша #чикаго #протест #митинг #палестина #протестующие #демократы