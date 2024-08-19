Во Всемирный день гуманитарной помощи Турция выступила с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа. Министерство иностранных дел Турции обвинило Израиль в преступлениях против человечности.

«Убив в Газе более 40 000 невинных палестинцев, в основном женщин и детей, Израиль продолжает безразборчиво убивать гуманитарных работников и волонтеров, особенно сотрудников БАПОР», — говорится в заявлении МИД.

Турция призвала международные суды привлечь правительство Израиля к ответственности, подчеркнув необходимость срочных действий. «Во Всемирный день гуманитарной помощи мы вновь заявляем, что кровавое правительство Нетаньяху должно быть как можно скорее привлечено к ответственности», — гласит сообщение внешнеполитического ведомства.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня, военные действия в Газе продолжаются уже более 10 месяцев. Ситуация в регионе остается критической: обширные районы разрушены, наблюдается острая нехватка продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который потребовал прекратить военную операцию в Рафахе, где до вторжения еврейского государства в мае находили укрытие более миллиона палестинских беженцев.