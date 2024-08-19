Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, сообщает Bloomberg. По информации источников агентства, Индия согласилась выступить каналом связи между президентами Украины и России.

«Южноазиатская страна согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что Моди отказался от роли посредника в урегулировании конфликта, что частично объясняется зависимостью Индии от России в поставках нефти и оружия.

Визит Моди в Украину ограничится несколькими часами из соображений безопасности. Для Зеленского эта встреча важна с точки зрения обсуждения роли Индии в восстановлении мира в регионе и получения поддержки стран «глобального юга».

Ожидается, что встреча не приведет к значимым заявлениям, хотя обсуждаются соглашения в области сельского хозяйства и обороны. Также сообщается о переговорах между украинской компанией «Зоря-Машпроект» и индийскими компаниями о совместном производстве газовых турбин для военных кораблей.

Перед визитом в Украину Моди посетит Польшу, что станет первым визитом индийского лидера в эту страну за последние 40 лет.