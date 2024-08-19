Россия затрудняется понять, почему Ереван саботирует договоренности по коммуникациям через Сюникский район Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Первому каналу.

«К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра [Армении] Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», — заявил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул важность соблюдения трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, достигнутых в 2020-2022 годах, назвав их основой для полного урегулирования ситуации.

Зангезурский коридор - это предложенный транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через южную Армению (Сюникскую область).

Идея коридора возникла после Второй Карабахской войны 2020 года и была упомянута в Трехстороннем заявлении, подписанном Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года. Согласно пункту 9 этого заявления, Армения должна гарантировать безопасность транспортных связей между западными районами Азербайджана и Нахчываном.

Однако интерпретация соглашения вызывает разногласия: Азербайджан настаивает на экстерриториальном коридоре, а Армения говорит лишь о разблокировке транспортных связей.

Недавно Азербайджан и Армения пришли к соглашению о временном исключении вопроса Зангезурского коридора из текущих переговоров по мирному договору. Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков отметил, что обсуждение данного вопроса отложено на период после подписания мирного соглашения.

Эту информацию подтвердила и представитель армянского МИД Ани Бадалян, которая сообщила о взаимном решении сторон убрать пункт о региональных транспортных связях из проекта мирного соглашения.