Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о поддержке украинской атаки на Курскую область были встречены резкой критикой со стороны российского посольства в Соединенном Королевстве. В комментарии, опубликованном диппредставительством, заявления Хили названы «глубоко аморальными» и «оторванными от реальности».

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», — сообщили в диппредставительстве.

Российские дипломаты считают, что британские власти, одобряя «преступную авантюру» в Курской области, способствуют эскалации конфликта и увеличению рисков.

«При этом заявления Хили о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности. Темпы освобождения Донбасса российской армией демонстрируют, что авантюра Киева не повлияла на ход СВО. А кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ на земле на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов», — заявили в посольстве.

В заключение российское посольство выразило уверенность, что многие британцы осознают «несостоятельность политики» собственного руководства, которое якобы продолжает спекулировать на теме угроз, исходящих от России, и «затягивает украинский кризис вместо решения внутренних проблем страны».