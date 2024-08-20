Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стало «дерзкой авантюрой, рожденной отчаянием и в обстановке большой секретности», пишет The Economist, ссылаясь на источники в окружении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и украинских военных, участвующих в операции.

Согласно изданию, неожиданное наступление подняло моральный дух украинских войск и продемонстрировало новую тактику боевых действий ВСУ. Однако спустя почти две недели темпы наступления замедлились, и Россия начала контратаки, причем не только в Курской области, но и на других участках фронта.

Источник в украинском Генштабе охарактеризовал тактику ВСУ в Курской области как «маневренную атаку», напоминающую действия российской армии в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Четыре украинские бригады пересекли границу 6 августа, продвигаясь по разным направлениям под прикрытием танкового и артиллерийского огня и дронов FPV. Военные не встречали значительного сопротивления на земле, но подвергались атакам российской авиации. В первые дни наступления тактика оказалась «сокрушительно эффективной» отмечает издание.

План вторжения в Россию был разработан Александром Сырским под большим давлением. ВСУ с трудом удерживали оборонительные позиции в Донбассе, особенно в районе Покровска. Ходили слухи о возможной отставке Сырского, назначенного на пост главкома в феврале 2024 года.

По информации The Economist, Сырский рассматривал несколько сценариев наступления, включая удары по Брянской и Курской областям. Главной целью операции было отвлечение российских войск от Донбасса и создание козырей для будущих переговоров. Сырский держал свои планы в строжайшей тайне, делясь ими только с узким кругом генералов и сотрудников службы безопасности. Даже Главное управление разведки Украины было подключено к планированию на позднем этапе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что основная задача операции — создание «буферной зоны на территории агрессора».