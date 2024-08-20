Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) провела операцию в районе Хакурк в Ираке, в результате которой была нейтрализована член PKK/KCK Зилан Азак, действовавшая под кодовым именем «Сема Куя Чевлик». Азак была задействована в террористических атаках с использованием дронов, а также в разведывательных и наблюдательных операциях в районе Хакурк

MİT получила информацию от своих агентов внутри организации о том, что Зилан Азак активно участвовала в атаках БПЛА, направленных против Турции. Кроме того, она выполняла задачи по сбору разведывательных данных и наблюдению. На основе поступивших данных MİT приняла решение провести точечную операцию по нейтрализации террористки.

Точное местонахождение Зилан Азак было установлено с помощью агентов, внедренных в структуру PKK/KCK.

Зилан Азак, известная также под кодовым именем «Сема Куя Чевлик», присоединилась к PKK/KCK в 2015 году, прервав свое обучение в университете. Она прошла вооруженную подготовку в районе Гара в Ираке. Азак задействована в тяжеловооруженном батальоне в районе Хакурк и позже была назначена руководством организации ответственным за сбор разведданных, наблюдение и управление дронами.