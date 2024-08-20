Местные власти Покровска и Мирнограда призвали жителей к срочной эвакуации из-за угрозы наступления российской армии. Глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что жителям необходимо покинуть город в течение одной-двух недель. Он отметил, что сейчас эвакуируется около 500–600 человек в день, хотя местные власти способны вывозить не менее тысячи человек ежедневно.

По данным местных властей, на прошлой неделе российские войска находились всего в 10 км от окраин Покровска, который является важным логистическим центром на востоке Украины. Район остается одной из зон самых интенсивных боевых действий.

В соседнем Мирнограде, расположенном менее чем в пяти километрах от Покровска, ситуация еще более критическая. Исполняющий обязанности начальника военной администрации Юрий Третьяк сообщил, что город уже несколько дней подвергается обстрелам российской артиллерии, и активные боевые действия ведутся в шести километрах от города. Третьяк подчеркнул, что жителям Мирнограда следует эвакуироваться немедленно, так как у них осталось всего несколько дней.

В Мирнограде началась эвакуация местной администрации и предприятий, закрываются магазины и аптеки. В районе Покровска также началась принудительная эвакуация семей с детьми, сообщил Третьяк.

Командующий ВСУ Александр Сырский отметил, что тяжелые бои продолжаются на покровском направлении, и Силы обороны Украины делают все возможное для защиты Торецка.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.