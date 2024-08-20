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Байден обещает остановить войну
На национальном съезде Демократической партии в Чикаго президент США Джо Байден заявил о своей решимости положить конец войне в Газе и вернуть пленников домой
Байден обещает остановить войну
Фото: Reuters / Reuters
20 августа 2024 г.

Президент США Джо Байден пообещал в понедельник завершить войну в Газе и вернуть пленных домой.

«Я продолжу работать над возвращением заложников, завершением войны в Газе и обеспечением мира и безопасности на Ближнем Востоке», — сказал Байден в первый день Национального съезда Демократической партии в Чикаго.

«Мы работаем круглосуточно, чтобы предотвратить расширение войны, воссоединить заложников с их семьями и ускорить оказание гуманитарной помощи и поставок продовольствия в Газу. Мы стремимся положить конец страданиям мирного населения Палестины и, наконец, добиться прекращения огня и завершения этой войны», — добавил он.

Ранее в понедельник, в первый день съезда, тысячи сторонников Палестины собрались в Чикаго, требуя прекращения поддержки США войны Израиля в Газе, где погибло более 40 100 палестинцев.

Когда делегаты начали прибывать в центр проведения съезда, протестующие прошли по центру Чикаго, периодически скандируя лозунг «Свободу Палестине» за несколько часов до выступления Байдена.

«Эти протестующие на улице правы. Много невинных людей гибнет с обеих сторон», — заявил Байден.

Он также добавил, что предложил мирный договор для Газы: «Я предложил план, который приблизил нас к достижению этого больше, чем все, что было сделано с 7 октября».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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