Почти 86% сектора Газа находится под действием приказов об эвакуации, изданных израильской армией, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги из Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредили, что неоднократные волны перемещения в сочетании с перенаселенностью, отсутствием безопасности, разрушающейся инфраструктурой и активными боевыми действиями, а также ограниченными услугами усугубляют гуманитарную ситуацию в Газе, которая и без того катастрофическая», — подчеркнул Дюжаррик.

Он отметил, что последний приказ израильской армии об эвакуации, изданный 17 августа, затронул около 13500 перемещенных палестинцев в 18 населенных пунктах. Приказ распространяется на весь лагерь беженцев Аль-Магази и несколько районов в центральном регионе Дейр-эль-Балах в Газе.

«В районе, на который был распространен недавний приказ об эвакуации, находится пять школьных зданий, 14 объектов водоснабжения и санитарии, а также медицинских учреждений и 10 медицинских пунктов, в том числе два центра первичной медико-санитарной помощи и пять медицинских пунктов», — уточнил дипломат.

По его словам, с октября 86% сектора Газа, или примерно 314 кв. км, были отданы под приказы об эвакуации. Он добавил, что люди концентрируются в зоне, обозначенной израильскими властями в южном районе Аль-Маваси, где плотность населения колеблется от 30 000 до 34 000 человек на квадратный километр.

Дюжаррик также подчеркнул, что 2023 год «стал самым смертоносным годом для гуманитарного персонала» по всему миру.

«В Газе, Судане и во многих других местах гуманитарные работники подвергаются нападениям, их убивают, ранят и похищают вместе с гражданскими лицами, которых они поддерживают», — добавил представитель ООН.

В Газе с октября прошлого года погибли 207 сотрудников ООН, большинство из них работали в Ближневосточном агентстве помощи палестинским беженцам (БАПОР).