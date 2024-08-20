Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начал вторжение в Курскую область РФ из-за медлительности западных союзников. По его словам, если бы партнеры на Западе сняли ограничения на использование оружия для ударов по территории РФ, то у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было бы потребности входить на территорию России.

По его словам, Киев считает российские военные базы, аэродромы, объекты логистики и другие военные объекты законными целями для ВСУ.

Зеленский также подчеркнул, что Киев не уведомлял западных партнеров об операции в Курской области, поскольку многие на Западе назвали бы «пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России». Однако теперь, по его мнению, «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» уже не актуальна.

Несмотря на то, что Украина захватывает территории внутри России, ее военных теснят в ее собственной Донецкой области. На этом фоне Зеленский усилил давление на своих западных союзников, требуя дополнительной помощи.

«Наши ребята отлично справляются на всех фронтах. Однако существует необходимость в более быстрой доставке припасов от наших партнеров. Необходимы решения, а также своевременная логистика для объявленных пакетов помощи. Я особенно обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции», — подчеркнул политик.

Украина изо всех сил пытается отразить атаки России на востоке, отсюда и призывы к ускоренной поставке оружия. Россия быстро продвигается вблизи Покровска, Торецка и Часова Яра в Донецкой области. Российские войска почти захватили Красногоровку и заняли Нью-Йорк в той же области, сообщила бригада украинской армии в сообщении в Telegram в воскресенье.

«Враг распространяется по региону. Темпы продвижения очень высоки. И, к сожалению, сейчас его наступательный потенциал здесь ограничен не силой нашего сопротивления, а скорее его резервами», — отметили в ВСУ.

*В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.