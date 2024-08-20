Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение его страны на Курскую область России показало, что угрозы Кремля о возмездии были блефом. Политик призвал западных союзников Киева ослабить ограничения на использование поставленного иностранного оружия для ударов по территории РФ.

Зеленский отметил, что украинские силы теперь контролируют более 1250 кв. км Курской области — это 92 населенных пункта региона. 19 августа Украина нанесла удар по третьему мосту через реку Сейм в Глушковском районе, отрезав каналы поставок оружия российским войскам в регионе.

Украина начала неожиданное наступление на Курскую область 6 августа — это крупнейшее вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны. Из региона были эвакуированы свыше 120 тыс. человек. Как утверждают в Киеве, операция направлена на создание буферной зоны и ослабление военной машины России.

Выступая перед собранием украинских дипломатов, Зеленский обратился к союзникам, которые поставили Киеву оружие дальнего действия, но запретили Украине использовать его для ударов вглубь России. Страны опасаются пересечь «красные линии», установленные президентом РФ Владимиром Путиным, отметил Зеленский.

«Мы наблюдаем значительный идеологический сдвиг — наивная, иллюзорная концепция так называемых «‎красных линий‎» в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами, в эти дни рухнула», — подчеркнул украинский лидер.

По его оценке, из-за ограничений, наложенных союзниками, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать имеющееся в ее распоряжении оружие для поражения некоторых российских военных целей. Он призвал союзников быть смелее в своих решениях о том, как помочь Киеву в войне.

«Мир видит, что все в этой войне зависит только от мужества — нашего мужества, мужества наших партнеров. От смелых решений в пользу Украины, от мужества в поддержке Украины», — подчеркнул Зеленский.

*В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.