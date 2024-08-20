Российский «Газпром» и азербайджанская госкомпания Socar договорились о расширении стратегического партнерства во время визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан 18-19 августа.

«Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие «Газпрома» и Socar динамично развивается. В частности, речь идет о проекте «Север – Юг», о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о потенциальном новом проекте на каспийском шельфе и напомнил об участии «Лукойла» в проекте Шах-Дениз.

Двухдневный визит Путина включал переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и подписание ряда совместных документов, в том числе укрепляющих сотрудничество между странами в энергетической сфере.

Помимо этого, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования.