ПОЛИТИКА
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В Чикаго пропалестинские протестующие пытались прорваться на съезд демократов
В Чикаго полиция арестовала нескольких пропалестинских протестующих после того, как они попытались прорвать баррикаду возле арены, где проходил съезд Демократической партии США. Точное количество задержанных неизвестно. Накануне тысячи участников протеста собрались в Чикаго в поддержку Палестины и против военной помощи США Израилю. #trtнарусском #чикаго #сша #америка #полиция #протесты #новости #трт #новостимира
В Чикаго пропалестинские протестующие пытались прорваться на съезд демократов / Others
20 августа 2024 г.
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