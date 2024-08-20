В Чикаго пропалестинские протестующие пытались прорваться на съезд демократов

В Чикаго полиция арестовала нескольких пропалестинских протестующих после того, как они попытались прорвать баррикаду возле арены, где проходил съезд Демократической партии США. Точное количество задержанных неизвестно. Накануне тысячи участников протеста собрались в Чикаго в поддержку Палестины и против военной помощи США Израилю. #trtнарусском #чикаго #сша #америка #полиция #протесты #новости #трт #новостимира